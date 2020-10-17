نائب يعلق على

2020/10/17 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب أسعد المرشدي، السبت، أن

القفزة التي شهدتها أسعار صرف الدولار

اليوم، مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية.

وقال المرشدي في تصريح صحافي، إن

"ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق

العراقية خلال الساعات ا

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