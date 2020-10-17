وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسي للصفوف المنتهية بكليات الطب غدا

2020/10/17 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، ببدء

العام الدراسي للصفوف المنتهية بكليات

الطب غدا الاحد.

وقال عبد الصاحب في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "يوم غد ستنطلق

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