جبهة الإنقاذ والتنمية :حرق مقر الديمقراطي الكردستاني فعل اجرامي إرهابي

2020/10/17 | 14:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد جبهة الإنقاذ والتنمية اليوم السبت ، ان حرق مقر حزب الديمقراطي الكردستاني فعل اجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة .

وقالت الجبهة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بحزن وقلق تابعت جبهة الانقاذ والتنمية قيام مجاميع منفلتة باحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد .

واشارت الى إن” هذا الفعل الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة يعتمد على تصريحات فسرت على أنها ضد الحشد الشعبي ، وفي كل الأحوال فحرق المقر فعل اجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة .

وتحمل جبهة الانقاذ والتنمية الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المقر والحفاظ على سلامة العاملين فيه ..

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