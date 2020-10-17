2020/10/17 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة - واع- سعد السماك

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط دائرة جمرك البصرة أربع حاويات تحوي مادة التبغ المعسل الممنوع دخولها للبلاد.

وقال مدير الهيأة صادق هويدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة جمرك بوابة البصرة تمكنت من إحباط محاولة لادخال 80 طناً من مادة التبغ المعسل مشحونة داخل أربع حاويات للسوق المحلية"، مبيناً أنه "تم احتجاز الكمية المضبوطة وإحالة الملف والمتورطين للقضاء".

وأضاف أن "مادة التبغ المعسل يمنع استيرادها للبلاد وفقا للقانون ،وذلك لاحتوائها على المعادن الثقيلة ،كالرصاص والكوبالت، وهذه المعادن تعد المسبّب الأول للسرطان وأمراض الرئة والقلب، إلى جانب نشر الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد والسل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الجمارك : إحباط محاولة ادخال مادة التبغ المعسل الممنوع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الجمارك : إحباط محاولة ادخال مادة التبغ المعسل الممنوع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).