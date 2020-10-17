السفارة الايرانية في باكو تعلق على القصف الصاروخي لمدينة كنجة

2020/10/17 | 14:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ادانت السفارة الايرانية في باكو بشدة القصف الصاروخي على مدينة كنجة بجمهورية آذربيجان من قبل ارمينيا منتصف الليلة الماضية والذي ادى الى مصرع واصابة العشرات من المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الايرانية في باكو: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تعلن مواساتها مع الاسر المفجوعة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تؤكد مجددا بان الهجوم على المدن والافراد الابرياء يتعارض مع جميع المعايير القانونية والاعراف الدولية ويعد في اطار جرائم الحرب والتي يجب ان تتوقف سريعا.

وقد أعلنت الحكومة الأذربيجانية، السبت، عن تعرض مدينة كنجة، ثاني أكبر مدن البلاد، لقصف صاروخي من قبل القوات الأرمنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير أكثر من 20 منزلا.

وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “الآن تواصل القوات المسلحة الأرمنية، مختفية وراء الهدنة الإنسانية، ممارستها الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب.



تعرضت مدينتا كنجة ومينغاتشيفير الأذربيجانيتان لضربات صاروخية”.



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