موعد إطلاق جهاز iPad Air في الأسواق

2020/10/17 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلنت شركة أبل خلال مؤتمر خاص بأجهزة الايباد في شهر سبتمبر الماضي والذي كشفت فيه عن الجيل الجديد من iPad Air و تحديث جديد لجهاز الايباد 8.وبعد الإعلان وضحت الشركة بأن جهاز الأيباد iPad Air سيبدأ بالوصول إلى الأسواق عالمياً خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.اقرأ أيضاً: أبل تكشف خاصية “اللمس ثلاثي […]

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