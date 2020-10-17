تحالف القوى العراقية يدين حرق واقتحام مقر الحزب الديمقراطي

2020/10/17 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادان تحالف القوى العراقية، السبت، حرق واقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد.

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