2020/10/17 | 14:35 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني : اهانة علم كردستان لايمكن التغاضي عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واخ ـ بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني : اهانة علم كردستان لايمكن التغاضي عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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