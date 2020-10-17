"تصريحات مهينة".. الهجرة ترفض "العودة القسرية" لأي عراقي من دول المهجر

2020/10/17 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم السبت، أيّ عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .

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