2020/10/17 | 14:40 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أكتوبر 2020 | 02:22 مساءً | عدد القراءات : 27

جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب كرة القدم العالمية، من أبرزها موقعة الوداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وقمة إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، في مختلف ملاعب العالم، حسب توقيت مكة المكرمة:

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي # الأهلي المصري – الساعة 22:00

الدوري الإنجليزي

إيفرتون # ليفربول – الساعة 14:30

تشيلسي # ساوثهامبتون – الساعة 17:00

مانشستر سيتي # أرسنال – الساعة 19:30

نيوكاسل يونايتد # مانشستر يونايتد – الساعة 22:00

الدوري الإسباني

سيلتا فيغو # أتلتيكو مدريد – الساعة 17:00

ريال مدريد # قاديش – الساعة 19:30

خيتافي # برشلونة – الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

نابولي # أتالانتا – الساعة 16:00

إنتر ميلان # ميلان – الساعة 19:00

كروتوني # يوفنتوس – الساعة 21:45

الدوري الألماني

هوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30

أرمينيا بيليفيلد # بايرن ميونيخ – الساعة 19:30

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