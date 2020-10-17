مركز حقوقي يدعو لفتح تحقيق جاد باعتقال طواقم محطات تلفزيونية

2020/10/17 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم السبت، لفتح تحقيق "جاد" باعتقال طواقم محطات تلفزيونية لساعات إثر تغطيتهم تظاهرة في بغداد.

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