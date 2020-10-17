2020/10/17 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، قائلا إنه سيغادر البلاد في حال انهزامه أمام من وصفه بـ"أسوأ مرشح في تاريخ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سأغادر البلاد في حال فاز أسوأ مرشح في التاريخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: سأغادر البلاد في حال فاز أسوأ مرشح في التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).