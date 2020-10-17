مصدر أمني يوضح حقيقة أنباء 'اختطاف' إعلاميين في بغداد

2020/10/17 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضح مصدر أمني، السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن "اختطاف" إعلاميين في بغداد، بعد تغطيتهم الأحداث التي رافقت التظاهرة التي انطلقت صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة.

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