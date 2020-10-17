2020/10/17 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، باستهداف محل لبيع المشروبات الكحولية بعبوة صوتية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة صوتية انفجرت، اليوم، مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة كويريش جنوب بغداد".وأضاف أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط دون اصابات بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية بعبوة صوتية جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية بعبوة صوتية جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).