أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في قره باغ وتتوعد أرمينيا بالرد على قصف كنجة

2020/10/17 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

صباح اليوم السبت أن قوات جيشه استعادت

السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى

سبعة قرى في محيطها في إقليم قره باغ.

وقال علييف في خطاب متلفز: "مدينة فضولي

أصبحت تحت سيطر

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