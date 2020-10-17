روسيا تسجل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

2020/10/17 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء

كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 279 حالة

وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وسجل عدد الإصابات تراجعا مقارنة

بالحصيلة اليومية، التي تم إعل

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