التشيك تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا ليوم واحد

2020/10/17 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم

السبت، عن 11105 حالات إصابة بكورونا تم

تسجيلها أمس الجمعة، في أكبر حصيلة

بإصابات كورونا في يوم واحد حتى الآن،

شهدتها البلاد.

وتواجه جمهورية التشيك أكبر زيادة في

أورو

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