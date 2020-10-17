كلينتون تسخر من ترامب بعدما تفوق بايدن عليه بمشاهدات المناظرة التلفزيونية

2020/10/17 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس دونالد ترامب، بعدما تفوق جو بايدن عليه بمعركة التقييمات التلفزيونية بفارق مليون مشاهدة في مبارزة الخميس.

وقد وصل عدد مشاهدي بايدن إلى 14.1 مليون مشاهد على قناة “إيه بي سي” التابعة لوالت ديزني، بينما استقطب ترامب 13.5 مليون مشاهد عبر قنوات “إن بي سي” التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها “م إس إن بي سي” و”سي إن بي سي”.

وكتبت كلينتون عبر حسابها الرسمي على “تويتر” في تغريدة قائلة: “الأمريكيون سئموا من برنامج ترامب الواقعي، دعونا نلغيه إلى الأبد، أليس كذلك!”.

وكتبت شبكة “سي إن إن” على “تويتر” إنها “نتيجة عمليا لم يتوقعها أحد في هذا المجال”.

وتعرضت شبكة “إن بي سي” لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن بعدما كانت شبكة “إيه بي سي” حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، ما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.

وبعد فوز بايدن في معركة التقييمات، كتب تي جي داكلو، السكرتير الصحفي الوطني لحملة بايدن على “تويتر”: “يبدو أن المزيد من الجمهور الليلة الماضية كان مهتما بمشاهدة زعيم (يقصد بايدن) لديه خطة واضحة للسيطرة على وباء كورونا وعودة الأمريكيين إلى العمل، أكثر من الكذاب (يقصد ترامب) القتالي والفوضوي الذي أوصلنا بضعف كفاءته إلى تلك الفوضى العارمة”، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة، إلى أن بايدن تقدم بفارق 11 نقطة على ترامب يوم الجمعة في استطلاع للرأي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” وصحيفة “وول ستريت جورنال”، وهو نفس الرقم الذي تقدمت به كلينتون قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات في عام 2016 قبل أن تخسر في الانتخابات بفارق ضئيل أمام ترامب.



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