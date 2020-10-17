غداً الأحد.. تعرف على درجات الحرارة في العراق

2020/10/17 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” حالة الطقس ودرجات الحرارة في البلاد لغد الأحد 17 تشرين الأول بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل.

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