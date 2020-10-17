الفتح يصف مضمون الورقة البيضاء ب”الإنشاء”

2020/10/17 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، السبت، الورقة البيضاء للاصلاح المالي والاداري التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بانها إنشاء حكومي.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الورقة البيضاء اسم على غير مسمى و مجرد انشاء مضامينها بعيدة عن الواقع”، لافتا الى ان “هذه الورقة مستوحاة من الحكومات السابقة ولم تتطرق لشيء جديد”.

واضاف انه “من غير المعقول ان ياخذ البرلمان وقت لمناقشة تلك الورقة التي عدتها الحكومة بانها اصلاحية للنظام المالي والاداري في البلاد”، مبينا ان “اللجنة المالية النيابية وضعت بعض المؤشرات على هذه الورقة وابدت تحفظها عن الارقام التي وردت بها”.

وتابع ان “الورقة البيضاء هي امنيات لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وحذرت لجنة المالية النيابية، الخميس الماضي ، من انهيار العملية السياسية بسبب الازمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، في وقت سابق ، ان الحكومة لا تمتلك رؤية حقيقية لحل الازمات المالية والاقتصادية في البلاد.



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