دراسة: تناول البسكويت والآيس كريم المحلى يسبب العدوانية

2020/10/17 | 15:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة جديدة أن بعض الأطعمة مثل البسكويت والآيس كريم المحلى بالفركتوز قد يجعل الأشخاص أكثر عدوانية وذوي نشاط مفرط.

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