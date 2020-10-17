الاعرجي يترأس اجتماعا بشأن النازحين

2020/10/17 | 15:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، السبت، اجتماعا حول النازحين وسبل اعادتهم الى مناطقهم.

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