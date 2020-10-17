وزير النقل : 270 طائرة يومياً تعبر الأجواء العراقية

2020/10/17 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، ان 270 طائرة يومياً تعبر الأجواء العراقية، لافتا الى أن العراق يستحصل لقاء مرور الواحدة منها باجوائه 450 دولاراً.وقال الشبلي في تصريح نقلته “وكالة الأنباء العراقية” تابعته المستقلة اليوم السبت، إن “الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية تجاوزت الـ 270 طائرة يومياً”، لافتا الى أن “أجور مرور الطائرات […]

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