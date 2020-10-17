بالفيديو.. لحظة اعتقال المتورطين بقتل مدرس في قضاء الخالص

2020/10/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أظهر مقطع مصور، السبت (17 تشرين الأول 2020)، لحظة القبض على المتورطين بقتل مدرس متقاعد يبلغ من العمر 80 عاماً في قضاء الخالص بديالى.

وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع الفيديو، الذي يُظهر القبض على المتهمين بقتل المدرس المتقاعد، بعد تواجدهما داخل أحد المنازل في ديالى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، إلقاء القبض على منفذي جريمة القتل في قضاء الخالص، بمحافظة ديالى أقدما على قتل رجل متقاعد.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، أمر بتشكيل فريق أمني مختص لكشف منفذ جريمة القتل، وتم تشكيله على الفورـ، للبحث والتحري عن المتهم".وأضاف البيان، أنه "بعد ساعات قليلة من البحث والتحري من قبل قسم شرطة الخالص، تم القاء القبض على شخصين، وبعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهم بجريمة القتل"، مشيراً إلى أن "المجرمين تم إيداعهما التوقيف، لحين عرضهما على القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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