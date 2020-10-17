نجيرفان بارزاني يعتبر حرق مقر الديمقراطي اعتداء على ’’النضال المشترك ضد الظلم’’

2020/10/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، 17 تشرين الأول، 2020، حرق مقر حزبه في بغداد اعتداء على نضال مشترك ضد الظلم.

وجاء في بيان اصدره، بارزاني، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الاعتداء على مقر حزب رئيسي كان قوةً رئيسيةً في إسقاط الدكتاتورية في العراق اعتداء على تاريخ نضال مشترك للكرد، والقوات العراقية الثائرة نحو إنهاء الظلم".

يتبع..

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