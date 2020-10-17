’’صفر وفيات’’.. ديالى تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة ديالى، السبت (17 تشرين الأول 2020)، أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 310 أشخاص بفيروس كورونا، فيما لم تشهد المحافظة أي حالة وفاة خلال 24 ساعة".

وأضاف، أن "محافظة ديالى سجلت 117 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة".

ومع هذا الموقف الوبائي، بلغ عدد الإصابات بكورونا في ديالى 12613، وحالات الشفاء بلغت 11212، وسجلت المحافظة 231 حالة وفاة، منذ تفشي الوباء.

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