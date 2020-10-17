فيديو.. بسمة وهبة من داخل غرفة العمليات: لا تنسوني من الدعاء

2020/10/17 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، فيديو لها من داخل غرفة العمليات بإحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية، وطالبت بسمة الجمهور بالدعاء لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وظهرت “وهبة” وهى ترتدى الملابس الطبية قائلة: “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا”، مضيفة، “يد الله فوق أيديهم” متابعة:” […]

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