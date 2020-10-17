الرواية الإيرانية تزدهر في الغرب بأقلام النساء

2020/10/17 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – تنطلق الرواية الإيرانية ولكن في أوروبا والغرب، والفضل في ذلك لكاتبات يسعين إلى اعطاء فكرة مختلفة عن بلد شوهت صورته الهزات السياسية والرقابة المفروضة على الثقافة.ثمة عنصران يشكلان الجامع المشترك بين الأميركية دينا نايري والكندية نازانين هوزار والفرنسية نيغار دجافادي: جميعهن منفيات من بلد واحد، وكلّ منهن تنشر رواية في […]

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