الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق: منافسة بين الشفاء والإصابات

2020/10/17 | 15:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا لليوم السبت 17 تشرين الأول 2020 بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة.

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