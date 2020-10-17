كوورنا حول العالم.. الاصابات تتجاوز الـ39 مليوناً

2020/10/17 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19- في جميع أنحاء العالم، إلى 39 مليون حالة و337 ألفاً و397 حتى الساعة 07:34 بالتوقيت العالمي الموحد اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووصلت الوفيات الناتجة عن كوفيد19- الناتج عن فيروس كورونا إلى مليون و104 آلاف و497.

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