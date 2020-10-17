كتلة الاتحاد الوطني تدين وبشدة حرق العلم الكوردستاني

2020/10/17 | 15:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، اليوم السبت، وبشدة حرق علم كوردستان، مؤكدة ان حرق العلم يمثل إعتداءاً سافراً و إهانة لجميع ابناء الشعب الكوردي.

وقالت الكتلة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اننا "نعلن عن إدانتنا الشديدة لحرق علم أقليم كوردستان في بغداد اليوم السبت"، مؤكدة "أن حرق علم الإقليم يمثل إعتداءاً سافراً وإهانة لجميع ابناء الشعب الكوردي ولا يمثل حزب أو طائفة بل يمثل رمز شعبٍ بكامله دستورياً و الاعتداء عليه يشكل تهديداً للسلم الأهلي ووحدة العراق و شعبه، فهذا العلم ضحينا من أجله بالغالي و النفيس ولن نقبل بالتجاوز على قدسيته بتاتاً".

واضافت: "إننا اذ نستنكر بشدة هذا العمل غير المسؤول و غير المبرر الذي جاء بحجة انه ردة فعل على تصريح شخصي لأحد السياسيين الكورد، فإنه يشكل خطراً على العملية السياسية و إستقرار البلاد ويثير الفتنة القومية والطائفية التي ما لبث العراق ان تمكن من وأدها بعد ان دفع ثمنها الأبرياء من شعبنا وزُهِقَت بسببها آلاف الضحايا وتسببت في تهجير الملايين الذين ما زال اغلبهم يعيش في اقليم كوردستان.

ودعت الكتلة خلال بيانها، جميع القادة السياسيين الى تغليب المصلحة العليا للعراق والشعب العراقي الذي يواجه أزمات صحية ومالية خطيرة بدلاً من دفع البلاد الى العنف وإثارة النعرات الطائفية والقومية، كما ندعو القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية لأداء الواجب في حماية مقرات جميع الاحزاب السياسية وخصوصاً المشاركة الممثلة في البرلمان والحكومة العراقية لمنع اية اجندات لاثارة الفتنة وجر البلاد الى الفوضي والتناحر بين مكونات الشعب العراقي.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

PUKmedia بغداد‌

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