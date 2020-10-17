وزيرة الهجرة ترفض العودة القسرية للعراقيين من دول المهجر

2020/10/17 | 15:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ايفان فائق وزيرة الهجرة في الحكومة الاتحادية تأييد الوزارة للعودة الطوعية للعراقيين من الخارج.

وقالت ايفان فائق في بيان يوم السبت، إن "الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ،كما ويجب مراعاة ظروفهم "، لافتة إلى أن "الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية".

وأوضحت أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

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