2020/10/17 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

302 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزيرالنقل ناصر الشبلي، السبت، أن أكثر من 270 طائرة تعبر الأجواء العراقية يوميا مقابل أجرة تبلغ 450 دولارا على الطائرة الواحدة"، كاشفا عن إجراءات وزارته في دعم قطاع الطيران العراقي.

وقال الشبلي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 17 تشرين الأول 2020، إن "وزارة النقل اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم قطاع النقل منها التواصل مع منظمة الطيران الدولية والمكتب الإقليمي في القاهرة وإعادة إصلاح الاتصالات في الجهة الغربية ،التي كانت مقطوعة من العام 2014 الأمر الذي يعزز الثقة بمرور الطائرات في الأجواء العراقية، ومن ضمن الإجراءات الاهتمام بالمراقبين من ذي الكفاءات العالية لمراقبة الأجواء، خاصة في الطائرات بالارتفاعات العالية والتحدث باللغة الانكليزية ".

وأضاف أن " هذه الإجراءات ستعطي شركات الطيران ثقة في المرور بالأجواء العراقية"، مبينا ان "شركة الملاحة هي من تدير الأجواء العراقية بمساعدة شركة سركيو البريطانية التي تقدم الخدمات، وأن الأجواء العراقية آمنة، ما انعكس على زيادة عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية".

وأوضح ان "عدد الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية تجاوزت الـ 270 طائرة يوميا"، وأجور مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية بلغت 450 دولارا على الطائرة الواحدة".

وأشار إلى أن "هذه المردودات كبيرة لميزانية الدولة إلا أن هذه المبالغ تستخدم في سد الرواتب للموظفين في هذه الشركات، لأنها تمويل ذاتي والمتبقي منها يذهب إلى ميزانية الدولة".

وبين أن "وزارة النقل وجهت شركة الملاحة بتقديم رقابة آمنة، والشركة بدأت تعمل على العقود الخاصة بالرادارات الخاصة بالاتصالات واستطاعت في الأيام الأخيرة إعادة الاتصالات المقطوعة في الجهة الغربية منذ العام 2014".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: 270 طائرة تعبر أجواء العراق يوميا بكلفة 450 دولارا للطائرة الواحدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: 270 طائرة تعبر أجواء العراق يوميا بكلفة 450 دولارا للطائرة الواحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).