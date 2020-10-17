بلجيكا.. إغلاق المطاعم وحظر التجوال لمكافحة تفشي كورونا

2020/10/17 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الحكومة البلجيكية جميع المطاعم

لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع عدد

الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، بعد

اجتماع أزمة يوم الجمعة، أنه سيكون هناك

أيضا حظر تجول عل

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