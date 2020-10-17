الموقف الوبائي اليوم في العراق: تسجيل 3329 حالات شفاء من كورونا

2020/10/17 | 15:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة اليوم السبت، أنه “تم تسجيل 3329 حالات شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 56 حالة وفاة”.

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