مواجهات مصرية مغربية في نصف النهائي.. من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا؟

2020/10/17 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ما تبقى من مبارياته بمنافسة مصرية مغربية خالصة، بعدما تأهل فريقا الأهلي والزمالك المصريين، والوداد والرجاء المغربيين للمربع الذهبي للبطولة القارية.

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