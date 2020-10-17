2020/10/17 | 15:42 - المصدر: عين العراق

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اختطاف وقتل ثمانية مدنيين بقضاء بلد جنوبي تكريت

اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عن العثور على ثمانية جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال اللواء قنديل الجبوري قائد شرطة محافظة صلاح الدين ان مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من اصل اثنا عشر مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية ، فيما لا يعرف حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين".

فيما تقدم محافظة صلاح الدين عمار جبر خليل بطلبٍ عاجل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية ، مبيناً ان جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثنا عشر شاباً من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص اغلبها في منطقة الراس والصدر ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الاربعة الاخرين ".

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