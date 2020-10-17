صراع محموم بين قطبي إسبانيا على زميل كرستيانو رونالدو

2020/10/17 | 15:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يواصل قطبا إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، متابعة أبرز اللاعبين بهدف ضمهم لصفوفهما بتنافس محموم على لاعب واحد أحياناً.

صحيفة ذا صن البريطانية كشف عن بوادر صراع شرس بين الغريمين على ضم البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، هذا الموسم، عقب 9 أشهر فقط للاعب البرتغالي داخل أولد ترافورد.وأشارت، بحسب ما نقلته مواضع رياضية، إلى أنَّ قطبي الكلاسيكو يتابعان بقوة، موقف برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ومستعدان للانقضاض على الصفقة.

ونفى اللاعب البرتغالي مؤخرًا وجود أي أزمة بينه وبين لاعبي مانشستر يونايتد، أو المدرب أولي جونار سولسكاير.

وكان برونو فرنانديز على طاولة اهتمام ريال مدريد بقوة، قبل الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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