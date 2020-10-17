الصحة تعلن شفاء ٣٣٢٩ مصاباً بكورونا

2020/10/17 | 15:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت، ارتفاعاً بنسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وبحسب الموقف اليومي، فقد "تم تسجيل 3221 اصابة جديدة بكورونا في الوقت الذي سجلت فيه 3329 حالات شفاء".

وذكر الموقف، انها "سجلت ايضا 56 حالة وفاة".

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