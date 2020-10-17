2020/10/17 | 15:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} تواصل الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، دعمها لمختلف شرائح المجتمع، كجزء من واجبها تجاه ابناء الوطن، وخاصة شريحة الأيتام، حيث تبنت عدة مشاريع خدمية تصب في تقديم العون لهم ومنها مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والاسكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نجاح التجربة.. العتبة الحسينية تشرع بانشاء مشاريع تعليمية وطبية لخدمة الايتام مجانا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نجاح التجربة.. العتبة الحسينية تشرع بانشاء مشاريع تعليمية وطبية لخدمة الايتام مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).