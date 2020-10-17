اجتماع مرتقب يحدد ملامح الموسم الجديد لدوري اليد الممتاز

2020/10/17 | 15:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

يعقد الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم السبت، اجتماعاً مرتقباً مع ممثلي اندية الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي حسام عبد الرضا لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد يعقد الموافق يعقد اليوم اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2021-2020”.

واوضح ان “الاجتماع يبحث الصيغة النهائية لانطلاق الدوري العراقي لكرة اليد وكذلك لاستلام كتاب المشاركة من قبل الأندية التي أعلنت مشاركتها”.

ومن المقرر ان تنطلق المسابقة في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.



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