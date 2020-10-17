شرطة صلاح الدين تصدر بياناً بشأن مجزرة بلد وتوجه طلباً عاجلاً للكاظمي

2020/10/17 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدرت قيادة شرطة صلاح الدين، السبت (17 تشرين الأول 2020)، بياناً بشأن اختطاف وقتل 8 مدنيين في قضاء بلد جنوبي تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة صلاح الدين عثرت على ثمانية جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين".





وأضافت ان "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من اصل اثنا عشر مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية ، فيما لا يعرف حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين".

من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بحسب البيان، "طلباً عاجلاً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية"، مبيناً ان "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثنا عشر شاباً من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص اغلبها في منطقة الراس والصدر ونجهل حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين ".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، بالعثور على 8 جثث لمواطنين قضوا رميا بالرصاص في قضاء بلد، فيما لا يزال مصير أربعة أخرين مجهولا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اختطاف صباح اليوم، بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، 12 مواطنا بينهم أطفال إلى جهة مجهولة وعثر فيما بعد على جثث ثمانية منهم، قضوا رميا بالرصاص ورميهم في منطقة زراعية".

وأضاف، أن "مصير الأربعة الأخرين، لا يزال مجهولا ولم يتم التعرف عن أي معلومات عنهم".

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