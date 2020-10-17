معدلات الشفاء تتجاوز الإصابات بالموقف اليومي لفيروس كورونا في العراق - عاجل

2020/10/17 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تجاوزت معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، الإصابات الجديدة بالموقف الوبائي اليومي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب جدول توضيحي صادر عن الوزارة وتلقته (بغداد ليوم)، أن "3329 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 357291 من الفيروس في عموم العراق، منذ ظهور الوباء".





وأضافت البيان، أن "مختبرات الوزارة سجلت 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 423524 إصابة".





وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 56 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء في العراق إلى 10198".

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