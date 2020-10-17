ائتلاف العبادي يدين حرق مقر الديمقراطي.. ويحذر من ’التصريحات غير المسؤولة’

2020/10/17 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدان إئتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، السبت، الاعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة، داعيا الى الوحدة الوطنية.



واكد إئتلاف النصر في بيان له تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، "رفضه للاعتداء على المقرات والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة بغداد وغيرها، ويدين سياسة حرق الأعلام وأي تصعيد يؤدي الى إضعاف الوحدة الوطنية، ويدعو الحكومة لممارسة مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والإستقرار وبسط سيادة الدولة".

وأشار الى أن "الحشد الشعبي والبيشمركة حاربا جنباً الى جنب ضد الإرهاب مع باقي صنوف قواتنا المسلحة، وليس من الحكمة دق إسفين العداء بينهما أو توظيفهما لأجندات سياسية إو إنتخابية".

ودعا "جميع المستويات السياسية لتوخي الحذر بإطلاق التصريحات غير المسؤولة، أو القيام بأفعال تزعزع التعايش السلمي والوحدة الوطنية، خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية".

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