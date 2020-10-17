مجدداً .. حالات الشفاء اكبر من حالات الاصابة بكورونا في العراق

2020/10/17 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت معدلات الشفاء من فيروس كورونا

المستجد، اليوم السبت، الإصابات

الجديدة بالموقف الوبائي اليومي خلال

الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الوزارة

وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "3329 حالة

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