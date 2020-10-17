والد فنانة شهيرة يضعها بموقف “محرج” ويفضحها على الملأ!

2020/10/17 | 15:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف محمد شعبان والد الفنانة المصرية بوسي انها تقاطعه ولم يراها منذ أكثر من أربع سنوات كما أنها ترفض علاجه وهو ما دفعه للجواء إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ليجد له حلا في هذه المشكلة.

أضاف والد المطربة في فيديو مع مجلة (أخبار الحوادث) أنه رجل مسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما، وأنه يعاني من عدة أمراض من ضمنها حساسية شديدة وعدوى بالعين يحتاج لعلاجها سريعا ولكن بوسي التي أكد أنه لم يرها من ٤ سنوات تمتنع عن مساعدته بالمال وقال”عايز أطمن عليها حياتها عاملة إيه، عايز أشوفها عايزها تحن عليا هي تشوفني، يعني أشحت ولا أمد إيدي دي عيبة في وشها”.

يذكر أن بوسي بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم (آه يادنيا) ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وكانت بوسي منذ فترة طويلة تغيب عن الساحة الفنية المصرية، حيث لم تقم بأي حفل في مصر وكانت تتواجد طوال الوقت خارج البلاد، قبل أن تبدأ في الظهور مؤخرا.

يرجع السبب في ذلك لوجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها ‏كنسبة عن إدارة ‏أعمالها.

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