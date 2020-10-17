ثلاثة أندية عراقية تحصل على الرخصة الأسيوية

2020/10/17 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

منحتْ لجنة التراخيص في الهيأة التطبيعية، اليوم السبت، الرخصة الآسيوية المخصصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا لأندية الجوية والزوراء والشرطة، فيما تم رفض ترخيص (16) ناديا لم تكمل رفع المتطلبات المطلوبة.

وقالَ مدير التراخيص ماجد الماجد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "اللجنة عملت على إشراك الأندية التي تلعب في دوري الكرة الممتاز، وعددها (19) في النظام للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ تباينت الأندية في رفع الملفات".

وأضافَ الماجد ان " بعض الاندية أكملت بعض المتطلبات، والقسم الآخر من الأندية لم يرفع أي ملف يذكر، وبعد انتهاء الفترة المحددة لرفع الملفات لم تتمكن سوى ثلاثة أندية هي الجوية والزوراء والشرطة من الحصول على الرخصة الآسيوية، وتم رفض ترخيص بقية الأندية، أما نادي القاسم فهو غير موجود في النظام، ولا يمكن إضافته، لأنه لم يكمل المتطلبات الخاصة بإضافته للنظام".

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