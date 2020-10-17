مجهولون يعدمون ثمانية شبان في قرية جنوبي صلاح الدين

2020/10/17 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مجهولبن بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

يتبع...

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