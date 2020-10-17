الشيوعي العراقي ودعم الدين - قاسم علي فنجان

2020/10/17 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ماركس ليس الوحيد الذي أقدم على نقد الدين، فهناك الكثير من الفلاسفة والمفكرين ممن قدموا نصوصا واسهامات فكرية رائعة في نقد الدين، لكن ما جعل ماركس متميزا عن غيره، رغم اسهاماته القليلة في هذا الشأن، هو فلسفته التي طالبت بالتغيير، وليس الاكتفاء فقط بالشرح والتفسير والترجمة، ماركس اراد ازالة هذا الوهم الذي تحركه دائما الطبقات المسيطرة، وتلعب وتعزف على اوتاره، لإدامة سيطرتها وهيمنتها.الاستشهاد بنصوص ......





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