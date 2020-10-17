العراق يتخذ إجراءات لدعم قطاع الطيران عبر إعادة علاقات مقطوعة منذ 2014

2020/10/17 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات لدعم قطاع الطيران.وقال ناصر الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن وزارة النقل اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم قطاع النقل ،منها التواصل مع منظمة الطيران …

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